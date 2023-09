Le 15 avril 2009 à 6 h 00 du matin, la méga frappe policière de l'opération SharQc est en place. 156 mandants d'arrestations sont émis contre 11 membres en règles des Hells Angels ainsi que 45 de leurs collaborateurs.

L'opération vise à faire condamner collectivement tous les Hells Angels du Québec de 22 meurtres commis pendant la guerre des motards. Pendant que certains se font passer les menottes, d'autres, ont déjà pris la fuite. La rumeur circulait depuis près d'un an au sein du groupe qu'une vaste opération policière se préparait et qu'un ex-membre en règle des Hells Angels avait décidé de « tourner sa veste de bord » au profit de la justice. La preuve contre les motards était si gigantesque qu'elle ferait en hauteur plus de 371 Empire State Building une fois imprimée. La justice avait tout entre ses mains pour anéantir les Hells Angels, mais pourtant, six ans et demi plus tard, ils sont tous libres.