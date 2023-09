Josélito au coeur du monde

Dans cette série documentaire en sept épisodes, Josélito Michaud donne la parole aux gens, pour la plupart, des inconnus d’exception, afin qu’ils se racontent à cœur ouvert. À travers leurs histoires de vie, il ose plonger dans des situations touchantes et hors du commun. Il explore une panoplie de sujets à caractère humain et se permet parfois d’aborder certains tabous pour arriver à mieux les comprendre. C’est donc une collection d’histoires porteuses d’espoir et jamais banales qui nous sont proposées. Des histoires de pardon, de guérison, de transformation, de résilience, mais aussi de dépendance, de combat, de réussite, de dépassement, de solitude et d’abandon.