Ce documentaire raconte l’histoire du journaliste, sociologue et animateur, celui qui a sans cesse nagé à contre-courant de la pensée unique et qui a toujours eu une longueur d’avance sur l’air du temps. Un moment durant lequel le réalisateur Francis Legault prend des nouvelles d’une figure majeure de notre paysage télévisuel qui avait à ce moment choisi volontairement de se tenir dans l’ombre, mais qui continuait tout de même à observer notre société. Je vous salue Pinard, c’est à la fois le survol d’une vie et le legs d’un fin penseur.