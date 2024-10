Télé-Québec rend hommage à Daniel Pinard avec deux émissions spéciales

C'est ce ce vendredi 11 octobre que les téléspectateurs et téléspectatrices pourront rendre un dernier hommage au coloré Daniel Pinard, décédé récemment, alors que sera rediffusé l'émission Je vous salue Pinard.

Ce sera l'occasion parfaite pour se rappeler sa grande passion pour la gastronomie et pour souligner le grand communicateur qu’il était.

Le documentaire raconte l’histoire du journaliste, sociologue et animateur, celui qui a sans cesse nagé à contre-courant de la pensée unique et qui a toujours eu une longueur d’avance sur l’air du temps. Un moment durant lequel le réalisateur Francis Legault prend des nouvelles d’une figure majeure de notre paysage télévisuel qui avait à ce moment choisi volontairement de se tenir dans l’ombre, mais qui continuait tout de même à observer notre société. Je vous salue Pinard, c’est à la fois le survol d’une vie et le legs d’un fin penseur.

Par ailleurs, d'ici, là, il est possible de revoir l’émission anniversaire à la di Stasio, 20 ans d’inspiration (2022), à laquelle Daniel Pinard avait participé à titre d’ami et de mentor de Josée di Stasio.

L'émission est disponible actuellement sur video.telequebec.tv et sur l’appli.

Celle-ci lui rendait justement hommage cette semaine, sur ses réseaux sociaux et du côté de Tout le monde en parle.

Je vous salue Pinard

Vendredi 11 octobre à 19 h 30

En rappel le dimanche 13 octobre à 17 h

À la télé, sur le Web et sur l’appli Télé-Québec

Le documentaire sera par la suite offert durant 30 jours en rattrapage sur video.telequebec.tv et sur l’appli Télé-Québec.