Karine Vanasse va à la rencontre d’artisans, de fabricants de tissus, de bottiers, mais aussi de designers et couturiers de renoms, d’orfèvres et de modistes. Elle s’intéresse à leurs influences, leurs inspirations et leurs univers esthétiques pour mieux saisir comment la mode vestimentaire est ancrée dans les mœurs, la culture et l’histoire d’un pays. La série explore la mode sous différents angles, dont celui de l’identité. Car qui dit mode dit évidemment vêtements, bijoux, accessoires, maquillage, parfum, mais également même modifications corporelles et affirmation de soi.