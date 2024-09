Un nouveau projet télé emballant pour Karine Vanasse

Comme on le sait, Karine Vanasse est une amoureuse inconditionnelle de la mode, passion qu'elle a souvent mise de l'avant dans ses projets télévisuels comme dans ses différentes apparitions sur les tapis rouges.

Son plus récent projet, la téléréalité Les traîtres, en est un bon exemple, alors que Karine Vanasse s'implique à tous les niveaux dans les looks flamboyants qu'elle y propose et qui ne manquent pas de faire jaser. La haute couture est pour elle une manière de s'amuser tout en donnant de la personnalité à ses interventions.

Ce n'est donc pas incongru d'apprendre qu'elle se retrouvera bientôt à la barre d'une émission dédiée à la mode, sur les ondes de TV5.

Dans Cousu, la populaire comédienne ira à la rencontre d’artisans, de fabricants de tissus, de bottiers, mais aussi de designers et couturiers de renoms, d’orfèvres et de modistes. Elle s’intéressera à leurs influences, leurs inspirations et leurs univers esthétiques pour mieux saisir comment la mode vestimentaire est ancrée dans les mœurs, la culture et l’histoire d’un pays. La série explorera la mode sous différents angles, dont celui de l’identité. Car qui dit mode dit évidemment vêtements, bijoux, accessoires, maquillage, parfum, mais également même modifications corporelles et affirmation de soi.

« Je suis emballée d’aller à la rencontre de créateurs partout sur la planète pour mettre de l’avant la mode comme moyen d’expression de notre identité et de nos cultures. J’avais envie de revenir à l’essence de la joie que peut procurer le design, loin de la pression de suivre des modes dictées que l’on peut se sentir obligé de copier. Revenir plutôt à la célébration du travail de ses artisans, à ces fils de culture et d’affirmation de nos valeurs et de nos choix qui tissent les vêtements que l’on porte, si on prend le temps d’en voir toute la valeur », a indiqué Karine Vanasse, visiblement ravie de ce nouveau projet.

Voyez les premières images de la série ci-dessous.

La série documentaire Cousu sera diffusée au printemps 2025 sur TV5 en plus d’être offerte sur TV5Unis (sur le web et via les applications mobile et télé). Elle comprendra sept épisodes de 48 minutes.