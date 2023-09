Pendant la pandémie, les couples ont passé beaucoup de temps ensemble, peut-être même trop. C’est dans ce contexte que la série se poursuit avec 5 couples qui sont à boutte et qui doivent redoubler d’effort pour trouver le positif dans leur relation et entretenir leur amour. Sous la loupe de nos 2 sexologues, nos participants partagent avec naturel et authenticité les joies et les difficultés de la vie à deux.