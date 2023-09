Le Cheval-Serpent est un bar de danseurs dont le succès ne se dément pas grâce au travail et à la vigilance de ses propriétaires, Dorice McQuaid et David Gauthier. Lieu mythique et unique au cœur de Montréal, l’établissement a contribué à donner à la ville sa réputation de havre privilégié de liberté, d’ouverture, de fête et de plaisirs que n’a jamais récusé le maire de l’époque Bernard Saint-Pierre. Suivant les traces de son père, Laurent Saint-Pierre a été récemment élu à la mairie. Ce père de famille appartient à une autre génération. Pour lui, le temps où les établissements axés sur le sexe proliféraient au centre-ville est révolu. Montréal doit être accueillante pour les visiteurs de tout âge. Le Cheval-Serpent est appelé à vivre des heures turbulentes sous son administration. Ce choc des valeurs autour du club s’annonce d’autant plus tendu que Bernard Saint-Pierre a entretenu une liaison secrète avec Odile, la mère de David Gauthier, pendant des années. Celui-ci est son fils illégitime et donc le demi-frère de Laurent, qui le sait très bien. Dorice doit aussi gérer sa vie familiale. Elle vit depuis des années avec Dominique, une féministe connue et respectée qui souhaite ralentir le rythme et se retirer de la vie publique. Elles ont élevé ensemble une fille, Simone, conçue avec l’aide de David qui a joué activement son rôle de père auprès d’elle. Fraichement diplômée, Simone revient en ville et veut faire sa place. Alors que le contexte complique les choses pour le Cheval-Serpent, Dorice et David doivent redoubler de vigilance pour faire en sorte que leurs danseurs, Pete, Franck, Mustang, Billy, Angel et Julien, qui fait ses premiers pas dans ce métier, évitent de se placer dans des situations embarrassantes qui pourraient causer du tort à l’établissement. Le Cheval-Serpent et ceux qui gravitent autour vivent dans la marge. Encore faut-il savoir où elle se situe? Bien des drames pourraient en découler.