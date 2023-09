Dans cette nouvelle émission originale produite par Zone 3, on épluche le phénomène social entourant la star québécoise la plus connue à l’internationale, l’incomparable Céline Dion. Cinq artistes invités viendront parler des influences que la chanteuse a eues dans leur propre carrière et aussi, de comment les millénariaux et la génération Z en ont fait un symbole indémodable.