Catastrophe

L'histoire commence par un one night stand, une aventure supposée sans lendemain. Audrey, une enseignante, et Frank, un Américain francophile, vivent les six jours les plus intenses de leur vie. Quelques semaines plus tard, Frank reçoit un appel téléphonique d'Audrey: il apprend qu'elle est enceinte. Le couple décide de tenter l'expérience d'être parents ensemble, même s'ils se connaissent peu. La série porte sur le pouvoir de l’amour à changer des vies. Le genre d’amour stupide et insensé qui surprend et qui s’enfuit avec le gros bon sens. D'après l'oeuvre de Rob Delaney et Sharon Horgan.