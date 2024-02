Les aventures d’un jeune pianiste que les circonstances transforment en joueur et justicier redoutable. Stéphane Dumas a la douleur d’avoir perdu son père, un joueur compulsif qui s’est suicidé dans le stationnement du casino, alors qu’il était emprisonné au Venezuela à la suite d’un coup monté. Ayant appris à manipuler les cartes en prison, il revient à Montréal avec une obsession: venger son père et toucher le casino en plein cœur en trichant pour vider ses coffres et le tourner en ridicule.