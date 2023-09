Bianca vie d'famille

Ce docu-réalité qui porte sur la famille de Bianca Longpré, alias Mère ordinaire, est tout ce qu’il y a de plus singulier et spontané. Chaque membre de la famille Longpré-Massicotte s’affiche sans gêne. Au fil des épisodes, les téléspectateurs entreront dans le quotidien de Bianca, ponctué de multiples imprévus, d’innombrables projets dans lesquels son chum embarque sans hésitation et d’activités familiales qui engendrent des situations toutes plus particulières les unes que les autres. Et tout cela, avec une grossesse et l’arrivée du bébé en mai prochain qui apportent aussi son lot de situations inattendues. Accueillir un nouveau-né, ça chamboule une vie de famille déjà bien remplie!