Dans une frénétique course contre la montre, Au nom de la loi suit la quête de justice de Simon Pelletier et ses efforts désespérés pour échapper aux forces de l’ordre qui sont à ses trousses. Simon Pelletier a été condamné et emprisonné à vie pour un meurtre qu’il prétend ne pas avoir commis. Après 12 ans en prison, il a épuisé ses recours judiciaires et il est arrivé au bout de ses ressources. Aidé par Céline, son amoureuse, et Scorpion, un ex-détenu, il s’évade, prêt à tout pour secouer l’inertie du système et prouver son innocence. Mais Simon est-il innocent? Et s’il n’est pas coupable, qui est le meurtrier?