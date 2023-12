Valérie Roberts et des artistes que vous connaissez témoignent d'un sujet sensible dans un nouvel ouvrage émouvant, Post-partum

L'animatrice et chroniqueuse Valérie Roberts, que l'on peut entendre sur les ondes des radios de CKOI 96.9 et de 98.5, qui a publié son premier livre à l'automne 2021, La blonde de papa, faisait hier une belle annonce sur ses médias sociaux. En effet, la maman de Lucie, et belle-maman de deux, qui continue de s'inspirer de la parentalité, annonçait la venue imminente de sa seconde œuvre littéraire.

Découvrez ci-bas l'image qu'elle a diffusée, dévoilant ainsi au monde la couverture colorée qui fera la couverture de Post-partum, les hauts et les bas du quatrième trimestre. L'œuvre est illustrée par Caro Dubois et la psychologue Dre Lory Zephyr y a également contribué.

Sa publication Instagram se lit comme suit, offrant davantage de détails sur le projet :

« Je suis très émotive aujourd'hui de vous annoncer le projet sur lequel je planche depuis la naissance de ma fille... un deuxième livre. 🥹 Il parlera de ce qui m'habite depuis : les difficultés ressenties lors de mon 4e trimestre, c'est-à-dire les mois suivant l'accouchement. Une période et des émotions qui peuvent s'étirer dans le temps, surtout quand je réalise qu'encore à ce jour, mon 4e trimestre me fascine, me fait réfléchir, m'attriste et me remplit de joie. Inutile de dire que ce sont des moments particuliers, intenses à décrire. C'est pourquoi j'ai rencontré 15 femmes pour qu'on partage ensemble nos expériences. ✨

Il se veut un ouvrage pour les femmes qui sont passées à travers les hauts et les bas du 4e trimestre, mais aussi celles qui le vivront. Je me suis sentie tellement seule - même si j'étais bien entourée! - en traversant cette période de ma vie... J'aurais aimé qu'une autre maman me dise qu'elle avait aussi vécu quelque chose du genre. Alors je l'ai écrit sur 200 pages : vous n'êtes pas seules. ❤️ À paraître en janvier. OMG. Je pleure encore... j'ai si hâte que vous lisiez.

Les caractères sur la photo nous apprennent que Katherine Levac, Léane Labrèche-Dor, Ingrid St-Pierre, Mélanie Boulay et Gabrielle Caron font partie des femmes s'étant ouvertes avec courage pour sensibiliser à cette étape, souvent peu comprise et malheureusement encore taboue, de la maternité.

Si la conversation est de plus en plus fréquente, elle est encore trop rare. Rappelons-nous qu'il y a moins d'un an, Coeur de pirate avait partagé une série de photos intitulée « Mental health check, post partum edition ». Cette dernière souhaitait aider d'autres mamans en partageant sa réalité, peu exposée. Cathy Gauthier, il y a quelques années, avait, elle aussi, fait jaser en tentant de déstigmatiser sa dépression post-partum en entrevue.

Il y a peut-être encore beaucoup de progrès à faire, mais l'initiative nécessaire de Valérie Roberts pourra certainement faire un bout de chemin, en accompagnant des mamans et futures mamans dans cette réalité. À paraître en janvier 2024.

Rappelons que nous nous sommes récemment entretenus avec Jessica Barker, qui a fait paraître le livre Maman, dis moi, qui aborde la maternité sans filtre ni tabou.