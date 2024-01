Le podcast à succès Génération Sidechick, produit et animé par Kathy Marquis, entame sa quatrième année en ondes avec le lancement de nouveaux épisodes, et ce, dès le 30 janvier prochain.

Cette saison, le rendez-vous audio accueille avec enthousiasme deux nouvelles acolytes, dont une chanteuse bien aimée du public, Stéphanie Boulay. L'humoriste et animatrice Tranna Wintour, connue notamment pour sa participation à Big Brother Célébrités, se joint à son tour à la brigade de Génération Sidechick.

Outre ces nouvelles collaborations, les comédiennes Léane Labrèche-Dor, Amélie B. Simard et Noémie Leduc-Vaudry seront toujours de la partie, tout comme la mairesse de la ville de Longueuil, Catherine Fournier, la journaliste Anne-Lovely Étienne et l'entrepreneure Rose Simard. Se livrant en toute ouverture sur leurs parcours bien distincts, les co-animatrices abordent tant des enjeux d'actualité que des réflexions personnelles avec leurs invités sur le balado.

Kathy Marquis, l'animatrice et fondatrice de la marque, partage ses ambitions dans le communiqué de presse envoyé plus tôt jeudi matin aux médias. : « Je trouve qu'il est important d'ouvrir la discussion sur les enjeux d'actualités ou tout simplement, par rapport à des sujets qui sont encore tabous. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je reçoive un message provenant de femmes, tout comme des hommes, qui me partagent le bien que ça procure de se sentir moins seuls à traverser un tel ou tel enjeu face à la vie d'adulte moderne. Mes ambitions sont grandes et celui de faire du bien au maximum de gens en fait partie. »

Classé maintes fois comme le podcast audio le plus écouté de sa catégorie, avec plus de 170 épisodes diffusés, le balado offre maintenant aussi des capsules vidéo complémentaires, que l'on peut retrouver sur leurs différents médias sociaux.

Avec son titre à saveur humoristique, qui rappelle la peur de l'engagement, omniprésente chez les millénariaux, Génération Sidechick reste un projet sans artifices, authentique et émouvant. Le balado place d'ailleurs l'émancipation féminine et l'épanouissement personnel au cœur de sa raison d'être. À cet effet, des outils concrets sont offerts aux auditeurs via diverses plateformes, pour encourager « une vie saine et parfaitement imparfaite ».

40 épisodes sont prévus cette année, diffusés chaque mardi à 16 heures. Disponible en format vidéo sur YouTube et en audio sur diverses plateformes telles que Spotify, Apple Podcast, Audible, Google Podcast, et autre.