Sortie de couple pour Anglesh Major et son amoureuse à la première d'Anna Kiri

Ce jeudi soir, de nombreuses vedettes québécoises ont défilé sur le tapis rouge de la première mondiale du film Anna Kiri, dans le cadre du festival Fantasia.

Parmi eux, il y avait notamment deux des enfants d'Emmanuel Bilodeau et Édith Cochrane (photo ici), ainsi que l'acteur de STAT Anglesh Major et son amoureuse, Sara-Emmanuelle Ladouceur, une agente de bord d'Air Transat.

Le couple était resplendissant. Voyez la photo au bas de l'article.

La plupart des membres de l'immense distribution était sur place, à commencer par Catherine Brunet, qui tient le rôle principal, puis Charlotte Aubin, Caroline Néron, Benoit McGinnis, Anne-Marie Cadieux et Manuel Tadros.

Anna Kiri raconte l'histoire d'une délinquante juvénile vivant dans les coins sombres de Montréal avec son frère et leurs amis. Le groupe survit en commettant des larcins, mais la jeune femme s'épanouit vraiment en racontant son histoire dans un journal. À la suite d'un vol raté et d'une violente altercation avec un gangster local, un professeur de littérature trouve le journal d'Anna. Cette dernière saisit cette opportunité pour prendre sa vie en main et changer de trajectoire. Mais elle réalise rapidement que le prix à payer est élevé et qu'il n'est pas facile d'échapper à son passé.

Voyez la bande-annonce ici.

Le thriller prendra l'affiche dans les cinémas le 26 septembre.