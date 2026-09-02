Ces quatre grands acteurs se donneront la réplique dans un film de Noël

Ce mardi, TVA Films surprenait en dévoilant un court extrait humoristique, dans lequel on retrouve le comédien Claude Legault déguisé en père Noël. Complètement désabusé, le personnage lance à la caméra « J'm'appelle Claude Noël, j'aime pas Noël, pis j'vous souhaite pas Joyeux Noël ». On ne pouvait mieux donner le ton pour le film Santa Claude, qui sera lancé dans les cinémas du Québec en novembre prochain, perpétuant ainsi la tradition tant appréciée des films de Noël sur nos écrans.

Voyez l'extrait dans l'entête ci-dessus.

Dans le long métrage signé Sébastien Ravary et Julien Pelletier, Claude Legault incarne un avocat émérite qui se retrouve à devoir faire des travaux communautaires après avoir commis une bévue, soit de s'être enguirlandé avec une mascotte dans une parade de Noël. Il devra alors incarner un père Noël dans un centre d'achat, ce qu'il déteste au plus haut point. Pendant ce temps, le vrai père Noël, joué par Gildor Roy, se cherche justement un remplaçant, après s'être blessé au pied.

« C'est l'histoire du faux père Noël qui ne veut pas l'être et du vrai père Noël qui ne peut plus l'être », lance le réalisateur Guillaume Lambert, rencontré dans le cadre du lancement de la programmation 2026-2027 du Groupe TVA, à propos de ce nouveau long métrage qui s'annonce particulièrement excitant. En outre, à ce duo masculin en tête d'affiche se joignent les actrices Geneviève Schmidt et Guylaine Tremblay, qui viendront ajouter un peu de magie à l'ensemble. Cette dernière incarnera la mère Noël!

La productrice Nicole Robert, également présente lors de l'événement, nous dit : « Ça faisait longtemps que je voulais faire un film de Noël avec un regard humoristique. Et surtout, dans le monde dans lequel on vit, où tout est remis en question. La famille est éclatée, les gens ne vont plus à l'église, alors est-ce que les rituels comme Noël, Pâques et tout ça sont encore pertinents? C'était ça le point de questionnement au départ. »

« C'est la chance d'une vie pour un réalisateur de diriger tous ces gens-là », lance avec enthousiasme Guillaume Lambert, en évoquant les quatre grands acteurs au coeur du projet. « C'est une comédie grand public. Et tout le monde va y trouver son compte. Autant les plus jeunes, avec les chorégraphies, avec le visuel, avec l'univers du pôle Nord, autant les parents. Tout le monde va y trouver son compte. Il y a de l'humour vraiment pour tout le monde dans ce film. »

C'est un film qui questionne vraiment sur le sens de Noël. Je pense que le spectateur va naturellement se questionner sur le sens de sa relation avec la famille. Et je crois que ça va susciter de belles discussions et surtout de beaux rapprochements en famille.

La productrice et le réalisateur nous dévoilent entre autres que les lutins du père Noël seront des k-poppers, des danseurs professionnels qui ont travaillé en collaboration avec les chorégraphes de Team White. Le résultat sera non seulement humoristique, mais comprendra des numéros de danse réjouissants. L'émerveillement sera certainement au rendez-vous!

Le film sera lancé partout au Québec le 27 novembre prochain. C'est à ne pas manquer!

Notons que le plus récent projet de Nicole Robert, 125, rue des malaises, est toujours en salles et cumule désormais des recettes de trois millions de dollars, un résultat impressionnant qui mérite d'être souligné.