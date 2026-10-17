Zhara se porte à la défense d'Emma après la vague de haine qui déferle sur le web

Chaque année, il y a un bouc émissaire à Occupation Double, une personne qui reçoit toute la haine du public sans que ce soit complètement justifié.

En 2026, c'est la fonctionnaire de Trois-Rivières Emma qui est la cible des téléspectateurs.

« Après avoir vu les épisodes, même après l'avoir vécu dans la maison, je peux comprendre le point de vue des téléspectateurs », nous dit d'abord Zhara, nouvelle exclue d'OD Panama.

Mais, il faut aussi prendre en considération que la production donne un rôle à chaque personne présente. Ça, c'est le rôle qu'ils ont décidé qu'Emma allait endosser.

Elle ajoute : « C'est une personne à part entière aussi, elle a sa sensibilité. On voit 22 minutes ou une heure max de 24 heures de tournage par jour. Il faut comprendre qu'Emma, ce n'est pas non plus seulement ce qu'on voit à la télé. »

Malgré tout ce qui se dit à l'intérieur et à l'extérieur des maisons d'Occupation Double sur Emma, Alexandre pense qu'elle a des chances de se rendre jusqu'à la finale, avec Enzo, son grand ami. « Le show n'est pas encore fini, donc j'imagine que si elle est capable de s'aider [rires], puis que ça se fortifie avec Enzo, je pense que le couple Enzo-Emma peut vraiment se rendre loin et peut-être même gagner. »

Autant Zhara qu'Alexandre ne croyaient pas que la haine envers Emma sur les réseaux sociaux serait aussi intense. « Quand j'ai regardé les épisodes, j'au vu qu'elle avait le rôle de la mean girl de la maison, mais je ne pensais pas que les gens allaient être aussi investis [dans leur haine] », indique l'étudiant en agronomie.

Nous faisons donc un petit appel au respect! Emma ne mérite certainement pas toute cette animosité.

Rappelons que sa meilleure amie connue des fans d'OD a pris la parole afin de dénoncer la haine sur les réseaux sociaux. Tous les détails ici.

Nous pouvons voir la suite de l'aventure d'Emma et des autres candidats d'OD Panama du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.