Mia défend son amie qui participe à OD Panama et qui se fait démolir sur le web

D'emblée, Mia l'a dit haut et fort : sa meilleure amie Emma allait être de la mouture d'Occupation Double au Panama et elle ne pouvait être plus heureuse de la voir se déployer à l'écran.

Par contre, les choses ne se sont pas déroulées tout à fait comme la gagnante d'OD Chypre l'espérait.

Depuis le début de la saison, Emma est malheureusement la cible de beaucoup de médisances sur les réseaux sociaux, notamment en raison de son hésitation entre Billy et Enzo, qui amène les internautes à critiquer la fonctionnaire de 25 ans de Trois-Rivières.

« Emma est ma meilleure amie depuis plus de 13 ans et la haine qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux me désole et me frustre énormément », écrivait Mia.

« Je trouve ça encore complètement fou qu'en 2026, des gens se permettent de répandre autant de haine et d'intimidation envers une personne qu'ils regardent dans une émission de télé. OD existe depuis 20 ans, et je trouve ça triste de constater qu'encore aujourd'hui, certaines personnes oublient qu'il s'agit d'un jeu et qu'il y a de vraies personnes derrière les personnages qu'on voit à l'écran.

Emma est une personne formidable. Elle est généreuse, empathique, respectueuse, attentionnée et oui oui elle a un fort caractère mais c'est parce qu’elle sait ce qu'elle veut et ne veut pas. C'est quelqu'un qui aime profondément ses amis et sa famille, et qui possède énormément de belles qualités que vous n'avez pas nécessairement la chance de voir à la télévision. Je pense aussi qu'il est important de rappeler que les triangles amoureux font partie de la vie. Je suis certaine que plusieurs personnes qui commentent et jugent son parcours ont elles-mêmes déjà vécu, de près ou de loin, une situation amoureuse complexe. Les sentiments ne sont pas toujours simples, les choix ne sont pas toujours évidents et il arrive qu'on se retrouve dans des situations où personne ne sort complètement gagnant. C'est humain. Et ce n'est certainement pas une raison pour s'acharner sur quelqu'un. »

Je le sais au plus profond de mon cœur que si elle a décidé de participer à cette émission, c'était pour trouver sincèrement l'amour et, peut-être, rencontrer sa personne. Pas pour le grand prix, pas pour la visibilité, mais pour vivre quelque chose de vrai.

Elle ajoute : « Et je trouve ça triste de voir une personne qui s'est ouverte à cette possibilité se retrouver aujourd'hui au centre d'autant de haine. Est-ce qu'elle a pu faire des erreurs dans l'émission? Bien sûr. Comme tout le monde. Je ne cherche pas à nier ses torts ni à dire qu'elle doit être à l'abri de toute critique. Je comprends qu'OD peut susciter de fortes émotions et qu'on finit par s'attacher aux personnes qu'on voit chaque semaine. On réagit, on débat, on prend position. C'est normal. Je sais aussi que certains vont dire : « En allant dans une émission de téléréalité, elle devait s'attendre à recevoir des critiques et du jugement. » Et je suis d'accord sur un point : tous les participants savent qu'en s'exposant publiquement, ils s'exposent aussi aux opinions des autres. Mais s'attendre à être critiqué ne signifie pas devoir accepter la haine, l'intimidation et le manque de respect. Il y a une énorme différence entre exprimer son désaccord et s'acharner continuellement sur une personne. »

Dans le cas d'Emma, je trouve que la haine qui perdure sur les réseaux sociaux est complètement démesurée. Ça doit cesser.

« Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Emma a une famille et des amis qui voient tout ça, qui entendent vos propos et qui reçoivent eux aussi des messages haineux et irrespectueux », poursuit-elle, avec beaucoup d'éloquence. « Des gens qui l'aiment et qui doivent assister, impuissants, à tout ce qu'elle subit. Vos paroles ne disparaissent pas simplement parce que vous les écrivez derrière un écran. Alors, je vous demande simplement de faire preuve d'un peu plus d'indulgence, de respect et d'humanité. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ses choix. Vous avez le droit de ne pas l'apprécier dans l'émission. Mais rappelez- vous qu'il y a une personne derrière le personnage que vous voyez à la télévision, une personne avec des émotions, une famille, des amis et une vie qui continue bien après la fin des épisodes. »

Une prise de parole nécessaire!

Précisons qu’à travers les commentaires blessants qu'on retrouve sur les réseaux sociaux d'Emma en ce moment, il y a sa meilleure amie, qui la bombarde de compliments :

« 😍😍😍 NON MAIS ARE YOU FROM HEAVEN????? »

« NON MAIS 😍 »

« OUFFFFF »

« ur here to stay bbg KEEP SHINING »

« OUUUU LAAAAA 🔥🔥🔥🔥 »

Cette amitié est belle à voir!

Vous pouvez continuer de voir Emma dans OD Panama du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.