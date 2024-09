Yannick de Martino provoque un fou rire à Ça finit bien la semaine

Ce vendredi, l'unique Yannick de Martino était de passage au talk-show Ça finit bien la semaine. Comme à son habitude, le comique de métier a su insuffler une belle folie au plateau, cette fois-ci avec une anecdote cocasse à souhait.

En effet, alors que Julie Bélanger lui parlait de ses plus jeunes années, l'humoriste a abordé la fois où il était devenu le gérant d'une épicerie... Et c'est à se tordre de rire! Il explique :

« J'étais le seul employé! J'ai été vraiment chanceux. J'ai été porté un seul CV! Je suis arrivé à Montréal et Robert, qu'il s'appelle, (...) il m'a dit : "Veux-tu être gérant des fruits et légumes?" J'ai fait : ''Ben oui!'' Mais après ça, toutes les responsabilités, il ne me les a pas expliquées! Le nombre de fois sérieusement qu'il y avait des rabais, des promotions, et qu'il n'y en avait pas sur le plancher, de la promotion... Les gens étaient comme : "s'usez-moi, mais les clémentines sont en promotion!" J'étais comme : "Je comprends, mais il n'y en a pas!"

Une semaine, je me souviens, j'avais commandé, parce que c'est moi qui s'occupais des commandes, j'avais commandé que des oignons, faque il y avait énormément d'oignons. Mais il n'y avait rien d'autre! Ça se vend moins bien. C'est rare des gens qui achètent autant d'oignons! C'est pas le produit vedette! »

Il n'a pas gardé son emploi bien longtemps, semble-t-il! Il n'en fallait pas plus pour que l'hilarité générale se déclare dans nos salons et en studio, où les deux animateurs rigolaient à gorge déployée.

Un peu plus tôt dans l'entrevue, Yannick s'est également confié sur la suite de sa carrière et son processus de création unique. Plutôt que de caresser le rêve commun de plusieurs humoristes et partir régulièrement en tournée, l'homme de 35 ans préfère se déposer et prendre un pas de recul entre chaque projet. Il précise :

« J'ai toujours aimé l'idée de faire ça à bon escient, avec parcimonie quand même, la création, pour pas finir par me tanner. J'aime ça quand même continuer de me poser des questions, voir qu'est-ce que j'ai envie de développer, que j'ai envie de partager. J'ai de la difficulté peut-être des fois à être surexposé. J'ai envie de vivre des expériences. (...) J'écris spontanément, quand ça me vient. Je n'ai pas de plan. »

Rappelons que l'humoriste fait partie de la première saison de la délicieuse série Splendeur & Influence, qui est la parodie d'une téléréalité sur les influenceurs. Yannick y incarne Drano, un jeune homme en perpétuelle quête de cascades hollywoodiennes. Lisez nos impressions sur la série ici.

Le talk-show Ça finit bien la semaine est diffusé les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.