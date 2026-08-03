Vous verrez bientôt l'un des fils de Patrice Bélanger à la télé

Vendredi dernier, l'animateur de Survivor Québec, Patrice Bélanger, a eu droit à son Roast Juste pour rire sur la scène du Palais Montcalm, à Québec.

En plus des invités déjà annoncés, Patrice a eu la visite de son fils, Olivier, qui s'en est donné à coeur joie pour rendre un hommage salé à son père. Le jeune homme de 15 ans était en parfait contrôle de la situation. Il a livré son texte - drôle, rythmé et décapant - avec la dégaine d'un pro. Si Olivier décide de faire de l'humour son plan de carrière, nul doute qu'il saura se tailler une place de choix dans ce milieu prisé.

Voyez une image de son passage sur scène au bas de l'article.

Le papa était extrêmement fier de son ado. Il a écrit ceci sous l'une de ses publications : « WoW Tit-cul!

Quand je t’ai vu apparaître sur scène, j’ai manqué d’air…🫨 Tu étais sur la scène de @justepourrirequebec, entouré d’un panel relevé d’humoristes et amis(es), pour me ‘roaster’ en surprise!

Et tout au long de ton numéro, j’étais entre le rire et les larmes! 🥹

Te voir livrer des gags avec confiance et assurance, avoir ce charisme qui ne s’explique pas, et entendre les rires puissants et soutenus de la foule, y’a pas de mots qui peuvent décrire ni rendre justice au tsunami d’émotions que je vivais… Avec Maman et Sam dans la foule que je sentais tellement ‘avec’ toi/nous!

Je suis si fier de et pour toi Oli!👏🏼🙌🏼

Un souvenir indélébile pour le reste de nos vies! 🫶🏻 ».

Vous pourrez voir les premiers pas d'Olivier Bélanger en humour sur Crave, à Noël.