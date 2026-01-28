Vous pouvez déjà voir Tiajo Plourde Asenjo d'Indéfendable dans une autre série

Ce mardi se concluait le procès de Jacob Fayard dans Indéfendable, ce jeune homme qui a froidement assassiné son frère et sa mère, alors qu'il était en proie à une psychose dissociative.

Dans cet épisode très émouvant, on a vu le jeune comédien Tiajo Plourde Asenjo livrer une performance exceptionnelle, notamment lorsque son personnage s'adressait à son père à la toute fin.

Il faut saluer le travail des agents de casting des quotidiennes et séries, qui nous permettent parfois de découvrir de nouveaux talents comme Tiajo Asenjo Plourde, qu'on espère retrouver dans d'autres contextes qui leur permettront de briller tout autant! Il fait bon d'avoir de nouveaux visages dans notre télévision et ce cas-ci le prouve une fois de plus. Le public aime découvrir de nouveaux talents!

D'ailleurs, Tiajo Asenjo Plourde se trouve en ce moment dans une autre populaire série québécoise. En effet, il incarne un jeune homme masculiniste dans Mea Culpa, un rôle qui l'amène complètement ailleurs et qui nous fait grincer des dents.

Comme coach sportif, son rôle est d'entraîner de jeunes garçons à être plus en santé, mais pas que malheureusement...

Pendant ce temps, il leur inculque aussi sa vision masculiniste de la femme et de sa place en société. Ce faisant, il a influencé négativement le jeune Hektor (Jayden Boyd), qui donne depuis du fil à retordre à ses pères. Un discours qui donne froid dans le dos.

Évidemment, ce n'est pas un premier rôle comme dans Indéfendable pour Tiajo Plourde Asenjo, mais cela nous permet néanmoins de découvrir l'étendue de son jeu de comédien. Clairement, nous n'avons pas fini de voir dans nos écrans!