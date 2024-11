Vous pourriez rencontrer en primeur la nouvelle cohorte de Star Académie

Alors qu'une nouvelle édition de Star Académie approche à grands pas, il faut avouer que la production est plutôt discrète quant aux tenants de cette 8e cuvée. Effectivement, à plus ou moins deux mois du début des festivités, nous ignorons tout des jeunes artistes qui composeront la cohorte 2025. Or, cela est sur le point de changer... Du moins, pour une poignée de chanceux!

En effet, ce mercredi, la chaîne TVA a annoncé sur ses réseaux sociaux la tenue d'un grand concours, qui permettra à 400 fans du populaire télé-crochet d'assister à un événement spécial au Centre Vidéotron, le mois prochain. Le 17 décembre, les membres du corps professoral Émily Bégin, Véronic DiCaire, Pierre Lapointe et Garou, le nouveau directeur, seront ainsi sur place pour dévoiler en grande primeur les 18 aspirants académiciens, ceux qui risquent de former la prochaine cohorte de Star Académie! L'animateur des galas dominicaux, Jean-Philippe Dion, sera également de la partie.

L'ambiance promet d'ailleurs d'être électrisante, avec entre autres une prestation de Krystel Mongeau, la grande gagnante de l'édition 2022. Gageons qu'une foule de surprises attendent ceux qui auront pu obtenir une place! Pour participer au concours, il faut être âgé de 18 ans et plus et se rendre sur ce site, puis de s'inscrire avant le 30 novembre prochain.

Les 18 candidats qui seront dévoilés le mois prochain ne sont pas nécessairement ceux dont on pourra constater l'évolution au fil des semaines. Certains seront retranchés de la compétition lors du premier variété télévisé, qui sera diffusée le 19 janvier 2025, à TVA. Qui sont ces artistes? À quoi ressemblera la nouvelle Académie? Il nous faudra être attentifs aux moindres balbutiements concernant cette nouvelle saison, qui s'annonce encore plus excitante que les précédentes!

