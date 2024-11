Vous ne pourrez pas vous attacher à Vincent Bilodeau dans son nouveau projet télé

Maintenant que la série humoristique Discussions avec mes parents est terminée, nous pensions pouvoir renouer avec le comédien Vincent Bilodeau, qui y interprétait Jean-Pierre Morency, grâce à son nouveau projet télé.

La bande-annonce nous confirme que nous n'aurons pas le temps de nous attacher à nouveau...

En effet, TVA dévoile aujourd'hui la bande-annonce de la nouveauté Passez au salon, série dans laquelle Vincent Bilodeau fait une brève apparition.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Ces premières images sont franchement prometteuses!

Dans la série, la famille Ostiguy est propriétaire depuis trois générations du seul salon funéraire de son petit village natal et dont la relève s'avère… plus compliquée que prévu. À la suite d'un événement qui viendra bouleverser le quotidien de tous, Paulette, matriarche septuagénaire, aussi aimante que contrôlante, doit repousser sa retraite ensoleillée à Pompano Beach, au très grand désespoir de son amoureux Raynald, le temps de faire de ses deux fils des entrepreneurs de pompes funèbres potables. Le premier fils, Daniel, véritable virtuose de la dépouille, selon ses dires, voudrait être seul aux commandes, mais il n'a pas les aptitudes sociales pour le faire. Et le deuxième fils, Luc, ex-joueur de hockey professionnel maintenant ruiné, déprimé et largement endetté, possède le charisme requis, mais n'en a aucune envie. Ils seront entourés d'Estelle, la fleuriste ésotérique et flamme inavouée de Daniel, et de Camille, la stagiaire en thanatologie très motivée.

Dans ce projet comique, vous retrouverez les comédiens Jean-Michel Anctil et Louis-Philippe Dandenault, qui se partagent la vedette en plus d'avoir imaginé la série, avec Maxime Caron. Ils sont accompagnés par Roger Léger, Chantal Baril, Émi Chicoine et plusieurs autres comédiens.

La série Passez au salon sera présentée aux téléspectateurs à compter du mercredi 8 janvier sur les ondes de TVA et sur TVA+.