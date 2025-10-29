Vous connaissez peut-être le frère de Jacob, la victime de Big Brother : Le piège

C'est cette semaine que les trois premiers épisodes de la très attendue série Big Brother : Le piège ont fait leur apparition sur Crave.

Dans ce nouveau format original, un quidam, nommé Jacob, croit participer à la première édition de Big Brother Québec, mais ce dernier est, en fait, la victime d'une farce de haut calibre qui se déroule sur trois semaines. Les joueurs qui l'accompagnent dans la maison sont tous des comédiens engagés par la production pour lui faire vivre des moments complètement délirants. Même Marie-Mai est dans le coup!

Comment a-t-on déniché cette personne aussi aimable, empathique et pragmatique? Le tout a commencé par son frère, Arnaud, qui a été contacté par un recherchiste, qui l'avait recruté il y a quatre ans pour participer à L'île de l'amour.

Voyez une photo de lui à l'époque au bas de l'article. Il n'avait pas autant de tatouages qu'aujourd'hui...

Arnaud a découvert que son frère avait été choisi par la production uniquement lorsque celui-ci a quitté vers Montréal pour les tournages de ce qu'il croyait être Big Brother Québec. Puis, quelques semaines plus tard, la production l'appelle pour lui dire de se rendre dans les studios de l'émission afin de participer à une twist. C'est seulement lorsqu'il arrive sur place qu'il comprend que son frère a été la cible d'un piège à grand déploiement. Il était donc présent pour l'accueillir à sa sortie de l'aventure, lorsque la mascarade a enfin été dévoilée.

Voyez Arnaud raconter son histoire dans la vidéo en entête.

Sur le tapis rouge de Big Brother : Le piège au début du mois, Arnaud a posé avec son frère et ses parents. Voyez des photos de famille ci-dessous.