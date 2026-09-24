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Vous connaissez déjà l'interprète du cousin Caron dans Antigang

Il en a mangé toute une hier mercredi soir!

Antigang
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mercredi, un nouveau personnage a fait son arrivée dans Antigang, avant d'être tabassé quelques minutes plus tard par Cédric Murphy (Samuel Gauthier), dans l'intimité d'une salle de bain du Quickie.

On ne parle pas du parrain de la mafia, joué par Romano Orzari, mais bien du cousin de Marilou Caron (Camille Felton), Antoine. Celui-ci a eu la maladresse de se moquer de la robe ensanglantée qu'avait reçue sa cousine peu avant son mariage, un sens de l'humour qui n'a pas fait mouche après du nouveau marié.

Si vous avez eu l'impression de déjà connaître l'interprète d'Antoine Caron, sans toutefois arriver à le replacer, vous n'avez pas tort.

C'est le comédien Elijah Patrice (voir sa photo ici) qui incarne ce nouveau personnage pas très futé. On a pu le voir, alors qu'il était beaucoup plus jeune, dans la série Alerte Amber. L'histoire tournait autour de la disparition d'Éliot Charbonneau, un garçon autiste de 12-13 ans qu'incarnait Elijah. Voyez une photo de lui dans la série ci-dessous.

On a ensuite pu le voir dans la formidable série Le temps des framboises, où il interprétait le fils de la protagoniste jouée par Sandrine Bisson.

Depuis, quelques années ont passé et Elijah a bien changé. C'était un bonheur de le retrouver dans Antigang. Le verrons-nous davantage ou va-t-il avoir été de passage juste pour se faire sacrer une volée? C'est à suivre!

Antigang se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

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