Vous avez déjà vu Xavier Bergeron de STAT dans une autre populaire émission

Le comédien Xavier Bergeron a impressionné bien des téléspectateurs cette semaine avec son rôle de patient atteint du syndrome de Gilles de La Tourette dans STAT.

L'acteur, qu'on a davantage vu sur une scène de théâtre qu'au petit écran, n'en était tout de même pas à ses premières armes à la télévision.

On a, notamment, pu le voir dans Dumas l'an dernier. Il interprétait le conjoint criminel du personnage de Catherine (Jade Charbonneau).

Xavier est aussi apparu dans la comédie Le retour d'Anna Brodeur.

Voyez des extraits dans les vidéos au bas de l'article.

Le comédien diplômé en Jeu au Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2023 n'avait pas du tout le même look dans ces deux précédents rôles que dans STAT.

La série hospitalière permet à plusieurs nouveaux visages de jouer des personnages complexes et ainsi démontrer une large palette de jeu. Fabienne Larouche et son équipe donnent aussi la chance à des personnalités connues, comme l'humoriste Matthieu Pepper, de démonter leurs talents d'acteur.

On aime d'ailleurs autant découvrir de nouveaux artistes que de voir des vedettes se réaliser dans des rôles musclés.

Rappelons que des agressions et des féminicides sont au menu pour clore la mi-saison de STAT. Tous les détails ici.