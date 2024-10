Vous avez déjà vu cette candidate de Quel Talent! plusieurs fois à la télé

Jeudi, à Quel talent!, la chanteuse Tara Beauchamp s'est présentée devant les juges afin d'interpréter « S.O.S. d'un terrien en détresse » de la comédie musicale Starmania.

D'emblée, la jeune femme a indiqué que, vers l'âge de trois ans, elle a reçu un diagnostic d'autisme et que les médecins avaient dit à ses parents qu'elle ne parlerait jamais. « À ce jour, je parle et en plus de ça, je chante », a-t-elle fièrement déclaré.

Ce n'est pas la première fois que Tara fait une apparition sur nos écrans. En 2020, elle avait participé aux auditions à l'aveugle de La voix. Malheureusement, elle n'avait été choisie par aucun des quatre coachs.

On a aussi pu voir Tara dans l'émission La clé Deschamps d'AMI-télé dans laquelle Martin Deschamps rencontre un musicien ou une musicienne en situation de handicap et l'invite dans son studio.

L'histoire de Tara a également fait l'objet d'un reportage à Second regard en 2018.

Nous lui souhaitons de tout coeur de continuer de nous impressionner par sa voix cristalline jusqu'en finale de Quel talent!

