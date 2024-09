Quel talent! : Vous avez déjà vu cette artiste récipiendaire du Golden Buzzer à la télé

La fin de l'émission de lundi soir de Quel talent! était extrêmement touchante.

En effet, une jeune femme autiste s'est présentée devant les juges afin de célébrer la différence sous toutes ses formes.

Elle a interprété la pièce « This is Me » du film The Greatest Showman. Son histoire et sa voix ont charmé autant le public dans la salle que les juges.

Même si une enfant a insisté auprès de Serge Denoncourt pour qu'il utilise son « Golden Buzzer », le metteur en scène s'est contenté d'un « oui », qui permettait à la jeune femme inspirante de passer à la prochaine étape.

Par contre, comme l'animatrice Marie-Josée Gauvin bénéficiait, elle aussi, d'un « Golden Buzzer », elle a permis à Samantha Charbonneau-Vaudeville de rejoindre immédiatement la demi-finale. « Pour Samantha, pour les mamans, pour les grandes soeurs, pour les familles », a déclaré Marie-Josée Gauvin en appuyant sur le bouton doré, commandité par Loto-Québec.

Il faut dire que ce n'était pas la première fois que nous avions la chance de voir Samantha à la télévision. En effet, l'artiste de 24 ans avait participé aux Auditions à l'aveugle de La voix l'an dernier. Aucun des quatre coachs ne s'était retourné pour elle, mais Charles Lafortune était monté sur la scène suite à sa performance et avait fait une déclaration émotive : « De voir des gens comme elle, qui se retrouve à La voix avec tout le monde, comme tout le monde, dans la même compétition, c'est formidable! »

Samantha a une très jolie voix et on lui souhaite de se rendre très loin dans la compétition de Noovo.

L'émission est diffusée du lundi au jeudi à 19 h 30.