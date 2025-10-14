Vous avez déjà vu cette candidate de cette semaine d'Un souper presque parfait à la télé

Cette semaine, l'équipe d'Un souper presque parfait se déplace vers la Rive-Sud de Montréal.

Parmi les participants, on retrouve Megan, une serveuse/artiste de 22 ans.

Ce n'est pas la première fois que nous voyons la jolie blonde passionnée du bien-être à la télé.

En effet, cette dernière a participé à la deuxième saison de L'île de l'amour il y a de cela un peu plus de trois ans.

Voyez son portrait d'insulaire ci-dessous.

Megan cuisinera ce mardi soir. C'est à ne pas manquer sur les ondes de Noovo à 18 h.

Notons que la semaine dernière, Vianney était en retour à Un souper presque parfait pour la cinquième fois. Le restaurateur/agent d'immeubles a une fois de plus remporté les honneurs avec des plats copieux. Vous pouvez revoir les épisodes de la semaine sur noovo.ca.