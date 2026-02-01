Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Vous avez déjà pu voir ce candidat de La voix dans une autre compétition télévisée

Il n'est pas à ses premières armes télévisuelles!

Louis-David Simoneau
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Ce dimanche se déroulait la troisième rondes des auditions à l'aveugle de La voix, qui n'a pas manqué d'éblouir les amateurs de la populaire compétition de chant.

En ce sens, plusieurs pépites musicales ont été révélées au grand public, ne manquant pas d'attiser les réseaux sociaux de l'émission. L'un des candidats de la soirée n'en était d'ailleurs pas à sa première compétition télévisée. Louis-David Simoneau de son nom, artiste du Cirque du Soleil et acrobate, s'est effectivement présenté sur la scène de La semaine des 4 Julie, en 2021, en duo avec Marie-Christine Fournier, à l'occasion du concours Talents bleus. Ce concours remettait 100 000$ à un talent particulier issu de la province de Québec, grâce à un vote du public.

Malheureusement, ce dernier n'a pas su convaincre les coachs de La voix avec sa relecture de « Ô capitaine! Mon capitaine! ». De l'avis des coachs, ce n'est que le début pour sa carrière de chant, l'invitant à revenir sur la scène du variété.

Toutefois, l'un des candidats de la soirée, Zac Provençal, semble d'ores et déjà jouir d'une belle cote d'amour de la part des téléspectateurs. Après avoir interprété avec bro « Je chante comme un coyote », classique intemporel d'Offenbach, le jeune homme de 17 ans a reçu une grande vague de soutien des internautes, qui se sont enquis de la voix rock et de la présence scénique de Zac.

  • « Bravo Zac !!!! C'est parti pour une aventure extraordinaire..... Ont veux te voir longtemps dans nos écrans et sur scène. »
  • « Wow 17 ans en plus tu a un talent naturel. »
  • « Très belle voix..bravo à toi...Une bonne toune de gerry boulet..je te souhaites d aller loin avec ton super talent. »

Un artiste à surveiller, qui pourrait bien surprendre au fil des prochaines étapes de la compétition!

La voix est diffusé le dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

Mentionné dans cet article

La Voix
La Voix
2013 - Aujourd'hui
En cours

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33