Vous aurez droit à ce beau cadeau d'En direct de l'univers pour le jour de l'an

Comme chaque année, ICI Télé proposera à son public une riche programmation du temps des fêtes, qui inclut évidemment Infoman 2023 et le Bye Bye 2023.

On retrouve encore cette année l'émission spéciale En direct du jour de l'an, animée par France Beaudoin. L'épisode secret sera d'ailleurs bientôt tourné par l'équipe de l'émission, car il s'agit, rappelons-le, d'un des rares épisodes qui n'est pas en direct.

En direct du jour de l'an sera présenté sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV le dimanche 31 décembre à 19 h, et en rediffusion le lundi 1er janvier à 18 h 30. Cet épisode est d'une durée spéciale de 90 minutes.

Par ailleurs, sachez que vous aurez droit à un cadeau supplémentaire cette année, pour votre grand bonheur.

En effet, pour la toute première fois en 13 ans, vous pourrez entrer dans Les coulisses d’En direct du jour de l’An.

À l’occasion de cette émission de 30 minutes, l’équipe d’En direct de l’univers vous entraînera dans sa folie et son décor en vous dévoilant quelques-uns des milliers de détails à ne pas négliger quand on veut kidnapper et surprendre ses invités. Vous pourrez ainsi être complices des préparatifs de tout un party en compagnie d’une équipe qui a vu neiger.

C'est évidemment à ne pas manquer!

ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV | Lundi 1er janvier à 01 h 30

En rediffusion le mardi 2 janvier à 18 h 30, 1 épisode x 30 minutes

Notons que France Beaudoin nous a très récemment révélé les invité.e.s qui visiteront son plateau après les fêtes. Vous serez ravis!