Voici qui devait aller chercher le prix à la place de Gildor Roy s'il gagnait aux Gémeaux

Gildor Roy était nommé dans la catégorie Personnalité de l'année aux Gémeaux dimanche dernier.

Il affrontait Éric Bruneau, Antoine Bertrand, Lou-Pascal Tremblay et Boucar Diouf. C'est l'interprète de Gabriel St-Vincent dans STAT qui a finalement remporté la statuette.

Par contre, ni Lou-Pascal Tremblay ni Gildor Roy n'étaient présents lors de la cérémonie.

Si jamais le comédien de Dumas gagnait la statuette, il avait mandaté un ami pour aller récupérer son prix.

« Dernièrement, on tournait ensemble et il m'a dit : "Hey mon homme, si je gagne le prix, c'est toi qui va prendre le prix à ma place" », nous confiait Jason Roy Léveillée sur le tapis rouge.

Je suis full stressé si ça arrive. Mais ça va me faire plaisir de lui faire honneur parce que c'est un être humain extraordinaire.

Gildor n'a pas donné de ligne directrice à Jason. « Je vais y aller au feeling en tabarouette. »

Heureusement pour l'acteur, c'est Antoine Bertrand qui a remporté le trophée. Rappelons que ce dernier a posé un geste sur scène qui aura marqué cette 40e cérémonie des Gémeaux.