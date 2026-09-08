Voici quand vous rencontrerez le nouveau stagiaire dans Indéfendable

Comme Mélodie (Naïla Louidort) est maintenant une avocate à part entière, membre du Cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin, la production d'Indéfendable introduira, cette saison, un nouveau personnage, un ou une stagiaire qui viendra faire des vagues.

Depuis les débuts de la quotidienne, une stagiaire a toujours fait partie de l'équipe judiciaire, d'abord Inès Saïd (Nour Belkhiria), décédée dans une tragique explosion, puis Mélodie, sans compter ceux qui n'ont pas été retenus par l'équipe.

Ce sang neuf débarquera dans la finale de l'épisode de jeudi, sous des airs enjôleurs qui feront leur effet, alors qu'un court entretien aura lieu avec Kim Nolin (Julie Trépanier). Évidemment, nous ne vous dévoilerons pas l'identité de la comédienne ou du comédien qui a décroché ce rôle important, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute.

Il faut savoir que ce nouveau personnage ne sera pas de tout repos. Il sera formé par le bon Me Lapointe, qui en aura régulièrement plein les bottes avec cette nouvelle recrue. « Il va y avoir beaucoup de péripéties. Ça ne sera pas évident avec le nouveau stagiaire », nous confiait récemment le comédien Michel Laperrière. « Il va avoir des preuves à faire. »

Dès la semaine prochaine, des mensonges et imbroglios seront déjà au programme.

C'est à ne pas manquer dans la quotidienne Indéfendable, présentée du lundi au jeudi à 19h sur les ondes de TVA.