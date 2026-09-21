Voici quand vous pourrez voir Olivier Renaud dans Indéfendable

Comme nous vous l'annoncions plus tôt cette saison, le comédien Olivier Renaud, dont on a fait la connaissance dans la série Indomptables sous les traits du mystérieux cowboy Ryan Cardinal, a décroché un rôle récurrent dans la quotidienne Indéfendable.

En effet, celui-ci interprètera l'enquêteur Jimmy Hart, qui viendra notamment collaborer avec la sergente St-Gelais (Marilou Morin).

Si nous ne l'avons pas encore vu dans l'intrigue, celui-ci s'apprête à faire son arrivée. Non, ce ne sera pas cette semaine que vous le verrez pour la première fois, mais bien lundi prochain, le 28 septembre.

Il s'invitera dans un dossier chaud, celui d'un conflit entre deux voisines qui tourne mal. Qui est le ou la coupable?

Cette histoire débutera d'ailleurs cette semaine, alors que l'on retrouve les comédiennes Rose-Anne Déry (voir sa photo) et Rosie-Anne Bérubé Bernier (voir sa photo ici) qui se donnent la réplique dans le rôle des deux voisines.

Ce sera un grand plaisir de découvrir Olivier Renaud dans ce nouveau contexte, ce qui nous permettra de voir une autre palette à son jeu.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.