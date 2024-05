Depuis le 2 mai, les abonnés de Prime Vidéo peuvent regarder la deuxième saison de Nuit Blanche.

La série, qui a d'abord été annulée après sa première saison par Radio-Canada, s'est vu offrir une seconde vie par Prime, qui a travaillé en collaboration avec Séries Plus et Pixcom.

Toujours à travers deux trames temporelles, la saison deux fait une incursion dans les années 80. On y retrouve Louise qui ne se satisfait plus de sa carrière de mannequin et qui rêve à la création de l’entreprise Nocturne avec son amie et ancienne voisine Jacinthe. La compagnie voit le jour en partie grâce à Aidrian et deviendra la figure de proue des cosmétiques au Québec. À force de vivre dans l’excès, la gloire, l’argent et le pouvoir, Louise perd quelques plumes en chemin lorsqu’elle est confrontée à des événements dramatiques. Aidrian, obsédé par l’idée de protéger et de propulser la carrière de Loulou, se laisse de plus en plus dominer par sa part d’ombre. Au présent, le meurtre de Loulou « semble » enfin résolu : Clémence a tué Loulou.

Ce qu’Adrian et les enfants Hébert ne savent pas, mais qu’ils ne tarderont pas à comprendre, c’est que Clémence n’a pas agi seule et qu’elle a été assassinée par son complice. À force de chercher cet autre coupable, le clan Hébert en vient à s’entre-déchirer et est parachuté dans des situations qui les poussent à franchir certaines limites. Leurs décisions pourraient être lourdes de conséquences et ils réaliseront bien malgré eux qu’à s’approcher trop du soleil, on risque de se brûler les ailes… La suite de cette saga familiale est teintée par le thème «aimer les monstres». Car la part d’ombre qui habite chacun des personnages gagne du terrain, mettant leur amour filial et leur loyauté à dure épreuve… Soupçon, trahison, mensonges et secrets honteux minent leurs relations. Le clan survivra-t-il à cette épreuve?

Comme bien des téléspectateurs nous le mentionnent souvent, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer des abonnements aux différentes plateformes pour y voir en primeur les séries.

Sachez que, dans cet ordre d'idée, la deuxième saison de Nuit Blanche sera diffusée cet été sur la chaîne spécialisée Séries Plus, plus précisément à compter du mercredi 28 août. L'heure de diffusion reste à être confirmée.

Lisez nos impressions sur cette digne suite ici.

Vous y retrouverez bien sûr la distribution initiale, composée de France Castel, Rose-Marie Perreault, Nico Racicot, Jean-Philippe Perras, Marilyse Bourke, Ron Lea, Jean-Moïse Martin et Jean-Nicolas Verreault.

Rappelons que Brigitte Lafleur y remplace Valérie Blais. Voyez pourquoi ici.