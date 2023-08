Voici quand commencera OD Andalousie

L'automne approche à grands pas, et si cela veut dire moins de soleil et de chaleur, on peut quand même se consoler avec le retour de nos séries et émissions préférées, comme la nouvelle saison d'Occupation Double.

C'est le dimanche 10 septembre prochain à 18 h 30 que sera diffusée la grande soirée tapis rouge.

Il ne semble pas y avoir d'émissions spéciales sur les auditions cette année. Vue la nouvelle tangente que prendra la téléréalité, on peut s'attendre à plusieurs changements, dont celui-ci.

Rappelons que, pour sa nouvelle mouture post-scandale, l'intention de la production était de trouver des candidats différents et de miser davantage sur l'amour.

Les quotidiennes seront également de retour, du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 11 septembre, tout comme OD Extra, les dimanches à 20 h, dès la fin de semaine suivante.

Les vendredis OD reviendront, pour leur part, le 22 septembre à 18 h 30, pour une deuxième saison.

OD Weekend sera diffusé gratuitement sur Noovo.ca à partir du 17 septembre.

Rappelons que des images des maisons ont déjà été dévoilées. Voyez les villas espagnoles ici.