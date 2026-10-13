Voici quand arrivera Marie Soleil Dion dans STAT

Depuis plusieurs semaines déjà, nous savons que l'actrice et animatrice Marie Soleil Dion interprètera une patiente dans STAT.

Son arrivée dans la série n'avait, par contre, pas encore été dévoilée. Nous pouvons maintenant vous annoncer que ce sera le 3 novembre prochain que la comédienne fera ses débuts dans la série.

Nous avons très peu de détails sur son personnage, qui se prénomme Joanie, outre qu'elle se présentera à l'urgence en raison d'un terrible mal de dos. C'est Jacob qui s'occupera d'elle. Voyez la photo au bas de l'article.

Lors de l'annonce de son arrivée dans STAT à Bonsoir bonsoir cet été, Marie Soleil Dion mentionnait qu'elle avait été particulièrement impressionnée de se retrouver sur ce plateau. « J'étais installée sur le lit, puis je les regardais et je me disais : "heille, je suis comme dans mon show pref!". J'étais comme rentrée dans la télévision », disait-elle, encore sous le choc d'avoir pu décrocher un rôle dans sa série préférée.

Marie Soleil Dion sera de plusieurs épisodes puisque, cette année, la plupart des cas de STAT s'échelonnent sur quelques semaines.

Notons que, ce mardi, nous rencontrerons le personnage interprété par Mickaël Gouin, un auteur connu aux prises avec des vomissements incontrôlables.

La série STAT est diffusée les mardis soirs à 20 h sur ICI Télé.