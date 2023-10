Voici quand arrivera le nouveau médecin dans STAT et découvrez ce qui l'attend

Avant même le début de la deuxième saison de STAT, nous savions qu'un nouveau médecin ferait son entrée dans l'équipe soudée de Saint-Vincent.

Voilà que ce moment est enfin arrivé!

C'est lundi prochain que l'intensiviste Steve Jolicoeur, joué par Marc Beaupré, apparaîtra dans nos télés.

C'est Isabelle (Genevieve Schmidt) qui lui fera faire le tour du propriétaire. On se rappellera qu'elle doit décider si elle quitte pour un voyage humanitaire pour un an ou reste à Montréal. La chirurgienne est prise actuellement dans un triangle amoureux avec son amoureux Daniel et Justin Lemaire (Alexandre St-Martin), le frère de Gabriel.

Steve et Isabelle pratiqueront une intervention sur une jeune femme (Jeanne Roux-Côté) victime d'un grave accident de travail et diffèreront d'opinion, après coup, sur la manière dont ils ont géré la situation.

Lors de sa première réunion avec l'équipe, Steve ne se montra pas très diplomate et se demandera s'il ne s'est pas mis des collègues à dos.

La semaine prochaine, ce sera également le retour de Liliane (France Castel), la mère d'Isabelle. Elle se présentera à l'urgence et demandera à Emmanuelle de l'examiner.

Puis, lors d'un souper au restaurant, Emmanuelle et Tristan (Steve Gagnon) devront intervenir lorsqu'un client sera victime d'un malaise.

Encore une semaine remplie de rebondissements nous attend la semaine prochaine dans STAT!