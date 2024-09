Voici pourquoi vous ne verrez pas Team White à Révolution cette année

« Moi, j'ai arrêté de danser cette année, en fait. J'ai 37 ans et je suis super fière de la carrière que j'ai eue, et je pense que l'évolution normale d'un danseur c'est aussi de se réinventer. »

« Moi personnellement, je l'aurais fait. Il faut que tu entres dans Révolution avec tout ce que tu as. Je ne peux pas faire cette aventure-là sans lui. C'est sûr que ça me fait quelque chose. Je ne pense pas que je l'aurais autant apprécié si je l'avais fait seule ou avec d'autres personnes. »

Pour sa 6e saison, la compétition de danse la plus populaire du Québec, Révolution , a décidé de réinviter certains des meilleurs danseurs des précédentes éditions. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Willow, qui nous a offert une renversante prestation la semaine dernière .

L'indéniable talent de Team White et de Janie et Marcio auraient sans doute contribué à faire frémir la concurrence. Or, nous ne sommes pas à plaindre : la cuvée 2024 s'annonce d'ores et déjà mémorable à souhait. La compétition se poursuit d'ailleurs ce dimanche, avec d'autres merveilleux moments « Révolution ».

