Voici pourquoi Richard Turcotte ne reviendra pas à La poule aux oeufs d'or

Cette semaine, les téléspectateurs apprenaient avec étonnement et regret que Richard Turcotte perdait son poste au sein de l'équipe de La poule aux oeufs d'or, et qu'il ne serait donc pas de retour en vue de la saison prochaine.

Depuis, de nombreuses rumeurs ont été relayées sur les réseaux sociaux, concernant la place du populaire animateur au sein de l'antenne TVA. Dans une série de courtes vidéos diffusées sur sa page Instagram, Richard a donc tenu à rectifier les faits, dévoilant au passage la véritable raison de son départ de l'émission dominicale. Il explique :

« Je suis le présentateur de La poule aux oeufs d'or depuis 2018. C'est une restructuration budgétaire, coupure budgétaire et c'est mon poste qui est passé. Les deux animateurs restent en place, Julie Houle et Sébastien Benoît, que je salue, que j'aime de tout mon coeur. »

Richard s'est ensuite fait rassurant concernant son poste à Salut bonjour week-end, qu'il occupe depuis l'an dernier. Il sera bel et bien de retour la saison prochaine. Cet été, il remplacera Ève-Marie Lortie pour l'édition quotidienne, pendant 9 semaines consécutives. D'ailleurs, l'émission débutera plus tôt dès ce lundi 23 juin, où la mise en ondes s'effectuera à 6h30, et ce, pour tout l'été.

Rappelons également qu'un chroniqueur de longue date a quitté son poste ce vendredi, pour rejoindre le créneau des nouvelles de la station. C'est lui qui le remplacera.

Quant à Richard, outre son mandat à Salut bonjour, celui-ci s'apprête à enregistrer la seconde saison de son balado sur les automobiles Trace de break, en plus d'être franchiseur du centre de remise en forme Soma Fit Club. Plus d'informations ici. Un été qui s'annonce fort occupé pour l'animateur et fier papa!