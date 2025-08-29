Voici pourquoi la prochaine saison de Plan B sera la dernière

Lundi, lors du lancement de la programmation de Radio-Canada, nous apprenions que Pierre-François Legendre serait la tête d'affiche de la prochaine et dernière mouture de la franchise Plan B.

Le producteur Louis Morissette a expliqué pourquoi cette populaire série se terminait : « Ce n'est pas ma décision, moi je suis producteur, mais ultimement c'est la décision des scénaristes, qui ont décidé qu'après cinq saisons, ils allaient aller ailleurs avec leur idée de Plan B, mais pour ne pas eux-mêmes se dédoubler et refaire leur propre scénario, ils ont décidé que ça allait être ça. »

Rappelons que Plan B est écrit par Jean-François Asselin (aussi réalisateur) et Jacques Drolet.

« Est-ce qu'après on en fera un long-métrage, je ne sais pas, puis peut-être d'autres projets pour la série, mais pour la télévision, ce sera la dernière saison », ajoutait-il.

Et, pourquoi Pierre-François Legendre était le candidat idéal pour le rôle? « Pierre-François, c'est un acteur que je trouve extraordinaire. Il a une profondeur. Pour avoir été son producteur, mais aussi son collègue, il m'a toujours jeté à terre », indiquait Louis Morissette. « Dès qu'on a commencé notre processus, on a pensé à lui, on le voyait le faire. »

Le synopsis officiel de la série se lit comme suit : Mathieu Laforest, 44 ans, père d'Arno et Zackary, adulescent divorcé d'Ariane qui a refait sa vie avec le si raisonnable Jean, n'a clairement pas réussi la sienne comme il le souhaitait. Alors qu'il aurait voulu connaître la gloire, il se retrouve plutôt l'employé de son père dans une concession automobile que celui-ci a choisi de céder à Pascal, l'enfant prodigue-ancienne-vedette de la ligue nationale. C'est peut-être pourquoi Mathieu, consciemment ou pas, a fait de l'auto-sabotage son sport national. En manque flagrant d'attention et d'amour, il fait toujours du tort aux gens qu'il aime et qui l'aiment (dont les femmes de sa vie) puisque pour lui, ses besoins passent en premier qu'importe les conséquences. Jusqu'au jour où un anévrisme sévère fera tout basculer.

Voyez Pierre-François parler de son rôle ci-dessous.

La 5e saison de Plan B sera présentée sur VERO.TV en 2026. Les tournages débutent dans deux semaines.