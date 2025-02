Voici pourquoi Danick a voulu quitter Big Brother Célébrités

Un nouvel épisode de Big Brother Célébrités était diffusé ce dimanche, livrant son lot de revirements aux fans de l'émission.

Après l'éviction de la gagnante de la seconde saison de la populaire téléréalité la semaine dernière, Stéphanie Harvey, voilà qu'un autre vainqueur, Danick Martineau, a été évincé de la maison par ses pairs. En danger contre son alliée Valérie Roberts, le jeune humoriste a préféré convaincre les autres joueurs de la conserver dans l'aventure pour qu'elle puisse vivre à son tour l'expérience complète. Un geste d'altruisme et de courage qui a été salué sur les réseaux sociaux et au sein des autres joueurs, soulevant malgré une certaine incompréhension.

À sa sortie de la maison, ce dernier a ainsi pris le temps de spécifier la véritable raison qui l'a incité à émettre le désir de quitter :

« C'était mon souhait, j'étais en paix avec ça et je pense que je suis plus en paix avec moi-même en ce moment que quand j'avais gagné la saison. Valérie, déjà elle a une grande place dans mon coeur, je voulais pas avoir l'impression que ma présence lui enlevait cette opportunité-là de vivre la sienne. C'est ma 15e semaine à Big Brother, je trouvais ça triste qu’elle, après seulement 3, perde son moment à elle. Comprenez-moi bien, dans le sens où j'adore aussi Liliane, mais Liliane, elle aussi a déjà vécu son aventure. Je me serais battu dans un bloc final contre Liliane. »

Chose certaine, avec ce départ fracassant et la nomination de Martin Vachon en tant que nouveau patron, les choses risquent de se corser pour plusieurs joueurs dans la maison... Et ce, sans compter la toute nouvelle twist de la double maison! Dimanche prochain, deux patrons seront donc désignés pour former deux clans distincts. D'un côté, un groupe de célébrités vivra dans la maison et d'un autre, dans la salle des défis, les joueurs vivront une aventure parallèle avec comme dénouement une double éviction. Voilà qui pimentera une saison déjà perçue par plusieurs comme la plus éclatée qui soit!

La quotidienne de Big Brother Célébrités est diffusée du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.