Voici pourquoi Alicia Moffet était à la première d'OD Panama à Montréal

Alicia Moffet et Fred Robichaud ont quitté le Québec pour le Panama depuis plusieurs semaines déjà, alors qu'ils animeront en duo cette nouvelle édition de la populaire téléréalité.

Mercredi soir, un visionnement spécial du premier épisode d'OD Panama a eu lieu au Casino de Montréal en compagnie de plusieurs anciens candidats de l'émission.

Alicia était au Québec afin d'assister à la rentrée scolaire de sa fille, Billie Lou, qui a eu sept ans au mois de juillet dernier. L'animatrice s'est donc présentée sur scène mercredi soir et a introduit les premières images tant attendues d'OD Panama.

Il ne faudra donc pas s'étonner de voir Fred animer seul quelques épisodes d'Occupation Double dans trois semaines...

Voyez toutes nos photos de l'évènement au bas de l'article.

À noter que Mathis d'OD Chypre s'est présenté à la soirée en béquilles. Il nous explique la situation ici.

Ne manquez pas la grande première d'OD Panama ce dimanche 6 septembre à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.