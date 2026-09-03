Mathis se présente à la première d'OD Panama en béquilles : voici pourquoi

Le premier épisode d'OD Panama était dévoilé en exclusivité mercredi soir au Casino de Montréal en compagnie de plusieurs anciens candidats d'Occupation Double, dont de nombreux participants de la précédente saison, OD Chypre.

Mathis s'y est présenté en béquilles.

Il nous confiait que c'est après un match de soccer qu'il s'est retrouvé dans cette situation. « On m'a tackle le mollet et depuis je ne suis plus capable de marcher », nous a-t-il confié. « Ça fait un changement de ma vie quotidienne dans laquelle je suis habitué de bouger ».

Cette blessure n'a pas empêché le paysagiste et créateur de contenu de Rosemère d'être très stylé lors de l'évènement. Voyez une photo au bas de l'article.

Cindy, avec qui il a formé un couple pendant quelques semaines suite à son passage à Occupation Double, était également présente, tout comme Béatrice et Sébastien ainsi que Catherine et Cédrik, qui sont toujours ensemble.

Voyez ci-dessous notre galerie de photos de la soirée.

OD Panama débute ce dimanche 6 septembre à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.