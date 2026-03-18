Voici où les agriculteurs de L'Amour est dans le pré feront leur voyage

Ce jeudi à L'Amour est dans le pré, les agriculteurs s'envoleront pour une destination soleil, en compagnie de leur prétendant ou prétendante. Avant toute chose, les agriculteurs qui n'avaient pas fait de choix devront se prononcer, ce qui générera évidemment beaucoup d'émotions.

En outre, une situation stressante conduira l'un des agriculteurs à l'hôpital.

C'est au Sandos Playacar Beach Resort, à Playa Del Carmen au Mexique, que les participants se retrouveront tous, pour célébrer leur parcours dans l'émission et la naissance de certaines amours. Des relations se solidifieront tandis que d'autres battront de l'aile.

Cet hôtel est situé sur une magnifique plage de sable blanc sur la Riviera Maya, au Mexique, à seulement 45 minutes de l'aéroport international de Cancún et à tout juste 15 minutes du centre-ville de Playa del Carmen. Conçu pour les amoureux de la nature et les explorateurs, cet hôtel se trouve au cœur d'un domaine verdoyant à la lisière d'une jungle exotique, entouré de cénotes, de mangroves et de lagons naturels : un environnement d'une grande richesse écologique pour ceux qui rêvent d'une escapade parfaite à la plage

Voyez des images ci-dessous.

En outre, sur le site de cet hôtel, il est possible d'admirer la nature dans son état sauvage, alors que les animaux habitent aussi le resort, dont certains aspects ont été laissés intact pour respecter l'étiquette éco. On peut donc y voir des singes, des coatis, des paons et plusieurs autres espèces. C'est d'une grande beauté!

Au Sandos Caracol Eco Resort, vous pouvez vous baigner dans les eaux cristallines d'un ancien cénote dans la jungle, vous prélasser sur la plage au milieu des palmiers, ou passer une journée riche en adrénaline dans le grand parc aquatique. Le Sandos Caracol Eco dispose d'un parc aquatique, de plusieurs piscines, de divertissements et d'animation en continu.

C'est à voir ce jeudi à 20 h à L'Amour est dans le pré.