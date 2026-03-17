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Un agriculteur se retrouve à l'hôpital à L'Amour est dans pré

Rien pour enlever du stress.

L'Amour est dans le pré
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi à L'Amour est dans le pré, alors que certains agriculteurs ont déjà fait leur choix, d'autres doivent encore se commettre. Cette période, hautement stressante, ne se vivra pas aussi bien pour tous, peu avant le départ au Mexique.

C'est ainsi qu'on apprend qu'un des agriculteurs a dû se rendre à l'hôpital pendant les tournages, en raison d'un problème de santé.

Ne vous inquiétez pas, rien de grave et rien qui empêchera cet agriculteur de poursuivre son aventure, mais la situation causera bien de l'inquiétude dans son entourage.

Évidemment, nous ne vous révélerons pas l'identité de cette personne, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute.

Dans le même épisode, vous assisterez au départ vers le Mexique. Après seulement quelques jours au soleil, vous pourrez constater que certains couples se solidifient, tandis que d'autres battront de l'aile.

Comme on le sait, les voyages sont souvent un bon défi pour un couple, pour confirmer certaines choses. En ce sens, il se pourrait que certains duos aient de gros défis à affronter.

C'est à voir ce jeudi à 20 h sur les ondes de Noovo.

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