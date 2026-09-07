Voici nos impressions du premier épisode de la 4e saison de MasterChef Québec

Après de nombreux mois d'attente, c'est enfin ce dimanche que la populaire compétition culinaire MasterChef Québec reprenait les ondes de TVA. Pour l'occasion, les téléspectateurs étaient invités à découvrir les 20 aspirants cuisiniers sélectionnés par la production, qui sont arrivés dans la cuisine divisés en deux groupes : les tabliers gris et les tabliers verts.

Pour espérer obtenir le fameux et précieux tablier blanc, unique clé permettant d'entrer de façon officielle dans la compétition, chaque candidat devait se démarquer et force est d'admettre qu'ils ont tout donné! La compétition a d'ailleurs démarré sur les chapeaux de roues ce dimanche, sans délai, alors que les membres de l'équipe des verts reçurent l'ordre de préparer un plat avec du poulet. Déjà cuisiné à toutes les sauces, la difficulté du défi résidait dans le fait d'apprêter la protéine dans un plat qui soit beau, bon et différent à la fois.

Au terme du défi, ce sont Michael, 33 ans, Maxime, 35 ans, et Carmen, 33 ans, qui ont reçu leur tablier blanc. Tous les trois ont subjugué les juges en prenant des risques franchement épatants.

L'attachante personnalité de Carmen risque de payer cette saison auprès des téléspectateurs, elle qui affirmait d'entrée de jeu à la caméra qu'elle serait qualifiée de « honte internationale » si elle ne revenait pas à la maison avec un tablier blanc. De notre côté, la touchante histoire de l'avocate de formation, qui affirme être à la croisée des chemins avec sa fille et sa carrière de juriste, nous a beaucoup ému. Une candidate étoile à surveiller de près!

La seconde moitié de l'émission, aussi trépidante que la première, aura vu l'équipe des tabliers gris se livrer corps et âme pour présenter la crevette sous un nouveau jour. Des 10 candidats gris, Claudine a été à ce point excellente avec sa bisque - cuisinée en 45 minutes seulement - que les juges lui ont attribué son tablier blanc sans se consulter. Léa, 32 ans, et Sophia, 24 ans, l'ont rejointe.

Des candidats attachants, des juges gonflés à bloc et des assiettes qui présentent une cuisine moderne et de haut niveau, il n'y a pas à dire, la quatrième cuvée de MasterChef Québec semble être aussi sinon davantage relevée que les précédentes. D'aucuns pourraient affirmer qu'avec le poids des années, une telle compétition culinaire ne perde de sa saveur. C'est plutôt l'inverse! Avec le retour de températures plus fraîches, MasterChef Québec agit comme un véritable baume dans nos salons.

On ne manque pas les quotidiennes diffusées du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA. Découvrez ici ce qui se passera cette semaine dans la cuisine de l'émission.