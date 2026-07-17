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Voici les premiers invités de José Gaudet au Tricheur

L'émission reviendra en ondes dans quelques semaines.

Image de l'article Voici les premiers invités de José Gaudet au «Tricheur »
Zachary Barde
Par Zachary Barde

En mai dernier, une page d'histoire télévisuelle s'est tournée du côté de TVA, alors que l'animateur du jeu télévisé Le Tricheur, Guy Jodoin, a tiré sa révérence. Le tout, après 15 saisons en ondes. Le dernier épisode était d'ailleurs très émouvant. Les détails ici.

Cependant, malgré le départ de l'animateur vedette, la chaîne n'a pas mis un terme à l'émission, bien au contraire. Ainsi, pour la 16e saison du Tricheur, c'est José Gaudet qui prend le relais du rendez-vous quotidien, avec toute la fougue qu'on lui connait.

Cette semaine, le producteur du rendez-vous quotidien, Jean-Philippe Dion, s'est rendu sur les lieux du tournage pour nous offrir un bref aperçu de ce qui nous attend, dès l'automne prochain. Les images révélées nous apprennent que les premiers invités baignent tous dans le monde de l'humour, à savoir Patrice L'Écuyer, Silvi Tourigny et Philippe Laprise. Il nous semble également apercevoir Dominic Paquet et Josiane Aubuchon du coin de l'oeil. Autant dire que le plaisir sera au rendez-vous!

Également, les téléspectateurs pourront s'attendre à une nouveauté de taille lors du premier épisode de la nouvelle saison, puisque le décor promet d'être revampé et remis au goût du jour. Nous avons bien hâte de découvrir le tout dans nos écrans!

Le Tricheur reviendra en ondes en septembre prochain, sur les ondes de TVA.

Rappelons que, quelques semaines à peine après la fin de son aventure au Tricheur, Guy Jodoin a annoncé qu'il animerait une toute nouvelle émission bourrée d'action, sur Crave. On en parlait ici.

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