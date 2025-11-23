Voici les prédictions du public sur les finalistes de Chanteurs masqués

La couronnement de Chanteurs masqués approche à grands pas, alors que ce sera ce dimanche que nous assisterons à la très attendue finale de la compétition télévisée. Pour l'occasion, 4 artistes costumés sont prêts à tout pour cacher leur véritable identité, et ce, jusqu'à la toute fin.

Au terme de cette soirée qui s'annonce des plus mémorables, qui repartira vainqueur, avec la précieuse statuette du Masque d'or en poche? Nous nous sommes amusés à répertorier les prédictions du public qui semblent les plus plausibles quant à l'identité de Renardo, Sorcière, Cardinal et Cari-Belle.

Concernant cette dernière, qui a carrément enchanté le public depuis sa première prestation, elle pourrait en fait cacher la chanteuse et femme d'affaires Marilou. La fondatrice de Trois fois par jour partage effectivement de nombreux points en commun avec l'animal.