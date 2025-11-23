Voici les prédictions du public sur les finalistes de Chanteurs masqués

La couronnement de Chanteurs masqués approche à grands pas, alors que ce sera ce dimanche que nous assisterons à la très attendue finale de la compétition télévisée. Pour l'occasion, 4 artistes costumés sont prêts à tout pour cacher leur véritable identité, et ce, jusqu'à la toute fin.
Au terme de cette soirée qui s'annonce des plus mémorables, qui repartira vainqueur, avec la précieuse statuette du Masque d'or en poche? Nous nous sommes amusés à répertorier les prédictions du public qui semblent les plus plausibles quant à l'identité de Renardo, Sorcière, Cardinal et Cari-Belle.
Concernant cette dernière, qui a carrément enchanté le public depuis sa première prestation, elle pourrait en fait cacher la chanteuse et femme d'affaires Marilou. La fondatrice de Trois fois par jour partage effectivement de nombreux points en commun avec l'animal.
Et Renardo? Depuis le début, nous croyons fermement que l'ex-académicien William Cloutier s'y trouve, et il semble que nous ne soyons pas les seuls à le penser! Les internautes sont eux aussi persuadés que l'interprète de « Si pour me voir » est derrière le mythique renard de la 5e saison de Chanteurs masqués. Quant au prestigieux Cardinal, les fans de l'émission sont pratiquement certains à 100% que Stef Carse y est caché. Découvrez ici les indices qui leur permettent d'affirmer que le chanteur international est bel et bien enseveli sous les traits de l'oiseau rouge.
Finalement, pour plusieurs, la Sorcière est probablement celle qui repartira avec les grands honneurs ce dimanche. Depuis le tout début, celle-ci se démarque par son impressionnant registre vocal, de même que par sa présence scénique unique. Les téléspectateurs croient ainsi qu'il s'agit de Marie-Ève Janvier.
Et concernant ce mystérieux Maître de la voûte? Se pourrait-il que sous son masque se cache en fait l'artiste dont on attend fébrilement le retour cette saison? Pour rappel, Sébastien Benoît avait annoncé que l'un des chanteurs masqués cette année serait issu d'une des précédentes éditions de l'émission. Bon nombre d'internautes croient que Marc Dupré pourrait être l'artiste se cachant sous les traits du gardien des archives. Après avoir été l'un des juges-enquêteurs lors de la première saison, le chanteur s'est glissé sous les traits de Jack Spi-Rat l'an dernier. Serait-ce une triple apparition pour le populaire chanteur? Est-ce que la production nous aurait bernés de la sorte?
La réponse ce soir, à compter de 19 h sur les ondes de TVA!